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Індія та Хорватія будуть на саміті миру
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Індія та Хорватія будуть на саміті миру

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Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович буде на Глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії. Участь Індії підтвердив прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Про участь хорватської делегації в соцмережах написали президент України Володимир Зеленський і сам Пленкович, а прем'єр Моді сказав про індійську делегацію в інтерв'ю Press Trust of India.

Зеленський привітав Пленковича з призначенням на посаду прем'єр-міністра Хорватії (політик офіційно очолив хорватський уряд 18 травня), подякував за постійну підтримку країни і за підтвердження участі урядовця в Саміті миру у Швейцарії.

Нарендра Моді вважає, що запрошення, надіслані Індії взяти участь у мирному саміті G7 та саміті щодо України, є підтвердженням значення країни та її внеску в міжнародні справи.

"Це відображає міцну глобальну взаємодію, яку ми маємо відповідно до нашої філософії Васудгайви Кутумбакам (світ — одна сім’я). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", — сказав прем’єр-міністр.

Власну участь у швейцарській зустрічі Моді поки не підтвердив. Це буде залежати від часу, логістики та паралельних зобов'язань.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

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