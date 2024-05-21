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Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини Бербок й обговорив постачання озброєнь Україні
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Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини Бербок й обговорив постачання озброєнь Україні

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Президент України Володимир Зеленський і міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Президент України Володимир Зеленський і міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, 21 травня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 травня, у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Сторони обговорили ситуацію на фронті й нагальні потреби України в озброєннях.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема була обговорена спільна ініціатива міністрів закордонних справ та оборони ФРН з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для України. Також йшлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові німецькі зенітно-ракетні комплекси.

Глава держави відзначив підтримку української "формули миру" з боку Німеччини, а також підтвердження від канцлера Олафа Шольца особистої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

21 травня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Це вже її сьомий візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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