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Єрмак про запрошення України в НАТО: "Життєво важливий крок для безпеки Європи"
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Єрмак про запрошення України в НАТО: "Життєво важливий крок для безпеки Європи"

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Єрмак, НАТО, Україна
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Ковальчук Віктор/УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні, його учасники мають ухвалити рішення, яке сприятиме зміцненню Альянсу та захисту його країн-членів.

Про це він сказав під час участі у конференції "Саміт НАТО у Вашингтоні: Україна та трансатлантична безпека", у якому взяли участь близько 300 учасників, зокрема ексгенсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен, колишні посадовці з питань національної безпеки і зовнішньої політики США, а також чинні члени європейських урядів.

Зокрема Єрмак зазначив, що запрошення України до НАТО зараз було б життєво важливим кроком для зміцнення безпеки Європи та всієї євроатлантичної спільноти.

"Це покаже: Росія не може диктувати свою волю Альянсу. Агресор не повинен встановлювати власні червоні лінії. Однак це було б червоною лінією для самої Росії", – сказав керівник ОПУ.

Також він додав, що ЗСУ на сьогодні є одними з найбільш боєздатних і мотивованих у Європі.

"За десять років боротьби з російськими окупантами наші воїни здобули великий бойовий досвід", — сказав Єрмак.

Зі свого боку колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен також закликав світових лідерів ухвалювати "важливі рішення", зокрема щодо членства України в Альянсі та її підтримки.

"Ми повинні змінити наш підхід до допомоги. Адже зараз ми даємо занадто мало і занадто пізно", – заявив Расмуссен.

Він також нагадав, що обґрунтування та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі є у звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, опублікованому минулого тижня.

США приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

29 квітня під час візиту до Києва, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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