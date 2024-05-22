54 делегації з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримали підготовлену Україною заяву про загрози ядерній і радіаційній безпеці, які створює Росія.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Зазначається, що відповідна заява була озвучена та підтримана на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього", яка триває у Відні (Австрія).
Зокрема наголошується, що вперше в історії Росія як держава-член МАГАТЕ навмисно атакувала та захопила контроль над мирними ядерними об’єктами, що належать іншій країні-члену МАГАТЕ, тобто Україні.
"Ми засуджуємо захоплення Росією та мілітаризацію ЗАЕС, що може призвести до серйозних наслідків для ядерної безпеки. Навмисне ігнорування РФ міжнародного права, її присутність і дії на ЗАЕС, а також напади на критично важливу енергетичну інфраструктуру України продовжують наражати на небезпеку Україну та ширший регіон. Ми закликаємо до продовження зусиль, щоб притягнути РФ до відповідальності за створення загроз для ядерної безпеки", — йдеться у заяві.
Коментуючи рішення делегацій МАГАТЕ, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що це ще один крок цивілізованого світу до витіснення РФ зі сфери атомних технологій, де вона "тримала лідерство навіть після зухвалого злочину проти ядерної безпеки світу". Він додав, що наступним кроком мають бути санкції проти російської атомної галузі.
"Окрім цього, Росія має виконати вимоги чотирьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ 2023 року про негайне виведення російських військ та іншого несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС", — сказав Галущенко.
У спільній заяві країн-членів МАГАТЕ також акцентується на важливості "семи незамінних стовпів забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту", й на необхідності дотримання п’яти конкретних принципів для ЗАЕС, які були оголошені генеральним директором Ради безпеки ООН з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.
Окрім цього, країни-підписанти відзначили важливість роботи МАГАТЕ та генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі у запобіганні ядерній аварії в Україні. Водночас наголошується, що війна перешкоджає здатності МАГАТЕ ефективніше впроваджувати гарантії в Україні.
Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.
Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.
- 2 лютого 2024 року на тимчасово захопленій ЗАЕС з першого лютого 2024 року працівникам українського "Енергоатома", які не підписали договори з "Росатомом", заборонили доступ до ЗАЕС.
- 19 січня у МАГАТЕ повідомили, що російська армія знову замінувала окуповану нею Запорізьку АЕС. Зазначається, що вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо електростанції, що є несумісним зі стандартами безпеки, заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Торік у листопаді ЗАЕС була розмінована.
- 17 січня експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.
- 3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.
- 5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".
- 3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.
- 3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;
- 28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;
- 25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;
- Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;
- 2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;
- 2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;
- 4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;
- 7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;
- 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.