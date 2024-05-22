54 делегації з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримали підготовлену Україною заяву про загрози ядерній і радіаційній безпеці, які створює Росія.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що відповідна заява була озвучена та підтримана на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього", яка триває у Відні (Австрія).

Зокрема наголошується, що вперше в історії Росія як держава-член МАГАТЕ навмисно атакувала та захопила контроль над мирними ядерними об’єктами, що належать іншій країні-члену МАГАТЕ, тобто Україні.

"Ми засуджуємо захоплення Росією та мілітаризацію ЗАЕС, що може призвести до серйозних наслідків для ядерної безпеки. Навмисне ігнорування РФ міжнародного права, її присутність і дії на ЗАЕС, а також напади на критично важливу енергетичну інфраструктуру України продовжують наражати на небезпеку Україну та ширший регіон. Ми закликаємо до продовження зусиль, щоб притягнути РФ до відповідальності за створення загроз для ядерної безпеки", — йдеться у заяві.

Коментуючи рішення делегацій МАГАТЕ, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що це ще один крок цивілізованого світу до витіснення РФ зі сфери атомних технологій, де вона "тримала лідерство навіть після зухвалого злочину проти ядерної безпеки світу". Він додав, що наступним кроком мають бути санкції проти російської атомної галузі.

"Окрім цього, Росія має виконати вимоги чотирьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ 2023 року про негайне виведення російських військ та іншого несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС", — сказав Галущенко.

У спільній заяві країн-членів МАГАТЕ також акцентується на важливості "семи незамінних стовпів забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту", й на необхідності дотримання п’яти конкретних принципів для ЗАЕС, які були оголошені генеральним директором Ради безпеки ООН з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім цього, країни-підписанти відзначили важливість роботи МАГАТЕ та генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі у запобіганні ядерній аварії в Україні. Водночас наголошується, що війна перешкоджає здатності МАГАТЕ ефективніше впроваджувати гарантії в Україні.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.