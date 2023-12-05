На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) успішно провела чергову ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Це п'ятнадцята група експертів агенції від початку роботи місії.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".

Зазначається, що місія МАГАТЕ має на меті здійснювати контроль за радіаційною, хімічною та іншою безпекою на ЗАЕС.

Безпекою представників місії МАГАТЕ під час ротацій займаються українські військові, повідомив начальник відділу ЦВС ОСУВ Тарвія Олександр Савенко:

"Були випадки дистанційного замінування, де наші сапери з одного з підрозділів проводили розмінування. Ще не вийшла місія, не змінилась, тільки піднялася наверх, проводились обстріли як зі стрілецької зброї, так і з мінометів та артилерії".

Олександр Савенко, начальник відділу ЦВС ОСУВ "Таврія". Фото: Telegram/ Командувач Тарнавський

Ротація на Запорізькій атомній електростанції відбувається щомісяця. Попередня почала свою роботу 2 листопада 2023 року.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.

3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.

3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;

28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;

25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;

Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;

2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;

2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;

4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація . Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;

. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ; 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.

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