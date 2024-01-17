Експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока Запорізької АЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.
Про це вчора, 16 січня, повідомив генеральний директор агенції Рафаель Гроссі у пресрелізі.
"Перебуваючи в реакторному залі, команда спостерігала за основними компонентами реактора, підтверджуючи стан "холодного зупину" реактора", — йдеться у пресрелізі агенції.
Також експерти МАГАТЕ зазначили, що під час огляду інших зон енергоблока №6, команда відвідала машинний зал, але їм знову було відмовлено в доступі до деяких частин залу.
У агенції наголосили, що фахівці агенції не можуть отримати доступ до всіх частин турбінного залу кожного блоку з 18 жовтня минулого року.
Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.
Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.
- 12 січня експертам агенції продовжували блокувати доступ до деяких енергоблоків Запорізької АЕС
- 3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.
- 5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".
- 3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.
- 3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;
- 28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;
- 25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;
- Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;
- 2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;
- 2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;
- 4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;
- 7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;
- 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.