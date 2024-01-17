Експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока Запорізької АЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.

Про це вчора, 16 січня, генеральний директор агенції Рафаель Гроссі у пресрелізі.

"Перебуваючи в реакторному залі, команда спостерігала за основними компонентами реактора, підтверджуючи стан "холодного зупину" реактора", — йдеться у пресрелізі агенції.

Також експерти МАГАТЕ зазначили, що під час огляду інших зон енергоблока №6, команда відвідала машинний зал, але їм знову було відмовлено в доступі до деяких частин залу.

У агенції наголосили, що фахівці агенції не можуть отримати доступ до всіх частин турбінного залу кожного блоку з 18 жовтня минулого року.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.