На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з першого лютого 2024 року працівникам українського "Енергоатома", які не підписали договори з "Росатомом", заборонили доступ до ЗАЕС.

Про це повідомив голова міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у пресрелізі компанії.

За даними агенції, від 1 лютого на ЗАЕС працюють лише ті працівники "Енергоатом", які прийняли російське громадянство та уклали трудові договори з російським експлуатуючим підприємством, а також персонал, направлений на ЗАЕС з РФ. Тобто ті працівники, які не підписали договори з "Росатомом" не допущені до роботи

"На ЗАЕС сьогодні групі МАГАТЕ на місці повідомили, що на станції достатньо сертифікованого персоналу і всі посади повністю укомплектовані", — йдеться у пресрелізі компанії.

Цього тижня експерти МАГАТЕ продовжували звертатися до керівництва ЗАЕС з проханням надати більш детальну інформацію для повного розуміння та оцінки ситуації щодо персоналу.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що відвідає українську Запорізьку АЕС наступного тижня. Це буде четвертий раз, коли він відвідає ЗАЕС. Перш ніж відправитися на завод на південному сході країни, він у вівторок проведе переговори на високому рівні в столиці Києві.

Глава міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час брифінгу у Японії, 5 липня 2023 року, фото: AP "Я обговорю цю подію, коли наступного тижня відвідаю ЗАЕС. Вкрай важливо, щоб на станції був кваліфікований персонал, який необхідний для ядерної безпеки. Чисельність персоналу вже значно скоротилася з початку війни майже два роки тому" Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ

Співробітникам агенції на ЗАЕС повідомили, що номінальна укомплектованість атомних електростанцій, що експлуатує "Росатом", значно нижча за відповідну чисельність персоналу в Україні. У відповідь:

"Експерти МАГАТЕ зазначили, що нині на ЗАЕС працює 4500 співробітників, на розгляді – 940 заявок. До початку збройного конфлікту на ЗАЕС працювало близько 11500 співробітників".

Також цього тижня на ЗАЕС група експертів агенції провела обхід майданчика, відвідавши реакторну залу енергоблока №1 і приміщення системи безпеки, в деяких з яких вони помітили наявність відкладень борної кислоти. Експерти МАГАТЕ раніше бачили поклади борної кислоти на енергоблоках №3 і №6.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.

17 січня експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.

12 січня експертам агенції продовжували блокувати доступ до деяких енергоблоків Запорізької АЕС

3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.

5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".

3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.

3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;

28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;

25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;

Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;

2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;

2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;

4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація . Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;

. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ; 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.

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