Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що, попри погрози російського президента Володимира Путіна, наразі немає ніяких передумов для застосування РФ ядерної зброї.

Про це посадовець повідомив на пресконференції у Токіо 14 березня.

"Не думаю, що нині ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. Зараз щонайменше", — сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що у кожної ядерної держави є доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована зброя масового знищення.

Посадовець також вказав на те, що п'ять членів Ради безпеки ООН, які за міжнародним правом є єдиними ядерними державами, заявили раніше, що війну із застосуванням зброї масового знищення не можна виграти й вона ніколи не повинна початися.

29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови керівник Кремля говорив про "повну готовність" ядерних сил та "наслідки залучення військових НАТО в Україні".

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі варто серйозно сприймати агресивну риторику президента РФ.