НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Ядерна зброяМАГАТЕРОСІЯПутінВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Фото: REUTERS/Chris Gallagher

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що, попри погрози російського президента Володимира Путіна, наразі немає ніяких передумов для застосування РФ ядерної зброї.

Про це посадовець повідомив на пресконференції у Токіо 14 березня.

"Не думаю, що нині ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. Зараз щонайменше", — сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що у кожної ядерної держави є доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована зброя масового знищення.

Посадовець також вказав на те, що п'ять членів Ради безпеки ООН, які за міжнародним правом є єдиними ядерними державами, заявили раніше, що війну із застосуванням зброї масового знищення не можна виграти й вона ніколи не повинна початися.

29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови керівник Кремля говорив про "повну готовність" ядерних сил та "наслідки залучення військових НАТО в Україні".

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі варто серйозно сприймати агресивну риторику президента РФ.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Макрон порадив Путіну не розкидатися погрозами щодо ядерної зброї
Макрон порадив Путіну не розкидатися погрозами щодо ядерної зброї
США готували &quot;неядерну&quot; відповідь, якби РФ застосувала в Україну ядерну зброю — NYT
США готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала в Україну ядерну зброю — NYT
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN
Винищувач F-35А офіційно сертифікований для того, щоб нести ядерну зброю
Винищувач F-35А офіційно сертифікований для того, щоб нести ядерну зброю
На початок