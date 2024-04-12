WSJ: Путін заявив МАГАТЕ про плани перезапуску Запорізької АЕС

Росія планує перезапустити Запорізьку атомну електростанцію. Президент Росії Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією, що ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

Про це пише з посиланням на джерела The Wall Street Journal (WSJ).

Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані "холодна зупинка", шостий — у режимі "гаряча зупинка" для виробництва пари та тепла. У планах Москви — відновлення роботи хоча б одного реактора станції.

За інформацією видання, про це російський президент повідомив голову МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, коли той відвідував Росію у березні. Проте точних термінів виконання таких планів Путін не назвав.

Як розповіли опитані WSJ експерти, Росія навряд чи має достатню кількість фахівців, щоб безпечно перезапустити станцію. Ще однією проблемою співрозмовники видання вважають те, що більшість міст, які ЗАЕС постачала енергією, зараз або контролює Україна, або вони спорожніли через евакуації.

Щоб домогтися перезапуску, Росії потрібно буде залучити численних технічних фахівців, навчених найдрібнішим особливостям станції, оскільки зараз вона не є станцією "радянського типу", до якої звикли російські робітники. Крім того, ЗАЕС, пише видання, частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі.

Росія вимагала скликати раду керуючих МАГАТЕ після серії атак безпілотників на Запорізьку АЕС цього місяця. Гроссі назвав обстріл станції "безрозсудними", попередивши, що вони "значно збільшують ризик ядерної аварії".

Що відомо про стан енергоблоків ЗАЕС

20 лютого 2024 року ЗАЕС внаслідок бойових дій залишилася лише на одній лінії живлення "Запорізька АЕС — Дніпровська", іншу лінію було пошкоджено.

2 грудня 2023 року на ЗАЕС стався восьмий повний блекаут через обрив напередодні лінії енергоживлення "Запорізька ТЕС — Феросплавна" та "Запорізька АЕС — Дніпровська".

Через дії окупантів 16 листопада на енергоблоці №5 ЗАЕС зафіксовано виток реагентів з першого контуру в другий, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом". За повідомленням пресслужби, інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий стався внаслідок переведення п'ятого енергоблока ЗАЕС у стан "гарячого зупину".

14 листопада 2023 року на ЗАЕС стався частковий блекаут через некомпетентні дії російських окупантів.

28 жовтня в.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що на тимчасово захопленій ЗАЕС четвертий та п'ятий енергоблоки знаходяться у стані "гарячого зупину". Крім того, за його словами, окупанти мають намір зібрати третій енергоблок, який нині знаходиться у стані ремонту.

12 жовтня 2023 року МАГАТЕ у своєму звіті зазначили, що четвертий енергоблок продовжує перебувати в стані "гарячої зупинки" для виробництва пари для підігріву води для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, і для переробки рідких радіоактивних відходів.

4 жовтня 2023 року у МАГАТЕ підтвердили переведення четвертого енергоблока Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину".

4 жовтня 2023 року у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом" наголосили, що недотримання росіянами вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомили

3 жовтня 2023 року енергоблок №6 ЗАЕС, що тимчасово виробляв пару на час ремонтних робіт, перевели в стан "холодного зупину".

29 липня 2023 року у МАГАТЕ повідомили, що на ЗАЕС перевели 5-й енергоблок у стан "холодного зупину".

29 липня 2023 року у Держатомрегулюванні наголосили, що виведення енергоблоків у стан "гарячого зупину" порушує ліцензію Держатомрегулювання, за якою усі блоки мають перебувати у стані "холодного зупину".

9 березня 2023 року Запорізька АЕС вшосте відключилась від української енергосистеми через російські обстріли.

2 листопада 2022 року ЗАЕС була повністю знеструмлена через пошкодження двох останній високовольтних ліній живлення.