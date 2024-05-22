Майже 350 ув'язнених в Україні звільнили з-під варти для служби в армії після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю New York Times.

Верховна Рада 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених, який дозволяє засудженим за певні злочини проходити військову службу. Президент Володимир Зеленський підписав закон 17 травня.

Раніше в травні Малюська заявив, що Україна може поповнити свої лави від 10 до 20 тисяч засуджених, що також допоможе зменшити переповненість українських в'язниць. Нині влада отримала 4 300 заяв від засуджених і розглядає більшість із них, сказав Малюська New York Times. Він також розповів, що люди, засуджені за один випадок вбивства, потенційно можуть бути звільнені, якщо не буде обтяжуючих обставин.

Закон про мобілізацію засуджених

Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Для цього парламент 8 травня ухвалив відповідний законопроєкт.

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство (статті 152-156/1);

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.