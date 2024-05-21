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Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, мають особисто прибути до ТЦК
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Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, мають особисто прибути до ТЦК

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Запорізький обласний ТЦК та СП
Запорізький обласний ТЦК та СП. Фото: Facebook/Запорізький обласний ТЦК та СП

Військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяці, до 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 563 від 16 травня 2024 року.

Згідно з документом, чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.

Новий закон про посилення мобілізації запровадив військовий облік для громадян, які знаходяться за кордоном. Врегулювати порядок мав Кабмін.

Кабмін врегулював це питання наступним чином – правила військового обліку для чоловіків та військовозобов’язаних жінок за кордоном однакові з тими, які діють для цих осіб в Україні.

Раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк понад три місяці, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК  з документами, що підтверджують виїзд за кордон. Тепер цю норму прибрали.

Тепер військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Крім того, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяці, зобов’язані протягом 30 днів особисто прибути до ТЦК, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їхнім вибором і стати на військовий облік.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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