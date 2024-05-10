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Малюська розповів, скільки засуджених можна було би мобілізувати до війська
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Малюська розповів, скільки засуджених можна було би мобілізувати до війська

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Малюська розповів, скільки ув'язнених можна було би мобілізувати до війська
Міністр юстиції Денис Малюська. УНІАН

У рамках мобілізації засуджених можна було би залучити до війська приблизно 10-20 тисяч людей.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання, скільки взагалі Україна здатна залучити до війська чоловіків призовного віку, які ув'язненні або з судимостями, Малюська відповів, що “тисяч десять можна було б залучити, може трошки більше”.

На уточнююче запитання, чи йдеться і про ув'язнених, і про людей з судимостями, Малюська сказав:

“Так, десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна”.

Він додав, що від військово-лікарських комісій теж багато чого залежить. За його словами, він не дуже розуміє їхнього підходу, виходячи з досвіду проходження ув'язненими ВЛК.

"Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, "двометровий арієць-блондин зі знанням трьох іноземних мов". Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації. Тому, можливо, цього суб'єктивізму стане менше", — сказав міністр.

За його словами, він на це дуже розраховує, тому що в країні війна і "ми не обираємо людей, щоб ішли парадом по Хрещатику на 24 серпня”.

8 травня Верховна рада ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених. Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

  • проти основ національної безпеки України
  • умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням
  • сексуальне насильство (статті 152-156/1)
  • засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку
  • ті, хто посягав на життя правоохоронців
  • ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення
  • ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

10 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України зареєстрували у Верховній Раді 13 березня.

Наприкінці лютого заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.

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