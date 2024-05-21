22 травня — 819 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Суми без електрики
Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії, повідомив керівник Сумської МВА Дрозденко. Нині очікують на відновлення електрики після чого, мають заструмити критичну інфраструктуру.
ЄС пропонує фонд закупівель озброєнь для України на 860 мільйонів євро
ЄС пропонує фонд закупівель озброєнь у розмірі 860 мільйонів євро, щоб прискорити поставки зброї для ЗСУ та підняти оборонну промисловість України. Про це пише американська газета Politico, ознайомившись із пропозицією Зовнішньої служби ЄС.
Вона має на меті спільні закупівлі зброї для України у найкоротші терміни у європейської оборонної промисловості. Усе це мають обговорити посли ЄС на засіданні 22 травня. Газета пише, що ймовірно будуть проблеми з ухваленням через позицію Угорщини.
У пропозиціях йдеться про те, що закупівлі повинні здійснюватися принаймні двома країнами-членами, або однією країною та Україною, або "через закупівлі Україною, які фінансуються принаймні однією державою-членом".
Politico пише, що Євросоюз потрапив під критику за те, що робить надто мало для постачання Україні, яка зазнає зростаючого тиску з боку Росії через затримки отримання зброї та боєприпасів від своїх європейських і американських союзників.
Конгресмени закликали Пентагон надати Україні дозвіл атакувати територію РФ західною зброєю
Група законодавців вимагає від Пентагону дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Постійного спеціального комітет з розвідки Палати представників США.
Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".
Як стверджують конгресмени, "необхідно, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій".
Законодавці вимагають, аби адміністрація США також забезпечила підготовку до управління винищувачами F-16 нових українських льотчиків, оскільки підготовки 12 українських льотчиків просто недостатньо, стверджують вони.
Водночас конгресмени закликають адміністрацію Байдена передати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони. За їхніми оцінками, "останні дані вказують на те, що допомога Україні надходить у недостатніх кількостях і не вчасно, що посилює і так важку ситуацію" на полі бою.
Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Сумщині
Російські війська безпілотниками атакували енергетичні обʼєкти Шостки та Конотопа на Сумщині, повідомили в ОВА. На місцях влучань працюють всі необхідні служби. Енергетики намагаються відновити електропостачання, яке припинилося через удар. Наслідки атаки уточнюються.
В "Укренерго" закликали українців готуватися до складної зими
Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Суспільного".
Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".
"І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", — сказав Кудрицький.
Він сказав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати, що "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла.
Зеленський розповів, для чого хоче використовувати західну зброю на території Росії
Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери для атак по військових цілях на території РФ у якості захисту, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.
За його словами, нині в Україні є своє зброя, яку використовує за для захисту. Він розповідає, що неодноразово звертався до президента США Джо Байдена та до лідерів багатьох країн за дозволом атакувати територію Росії західною зброєю.
Він каже, що армія РФ атакує українські міста із позицій, які знаходяться на російській території і близько до України, оскільки знають, що ЗСУ не атакуватимуть у відповідь, зокрема, через заборону західних партнерів.
Вибухи на Полтавщині
У Полтавському районі було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. В області триває повітряна тривога.