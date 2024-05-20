На Донеччині будують "лікарню під землею"

На базі Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування будують підземне відділення для операцій, огляду та діагностики пацієнтів.

Про це розповіли на сайті Покровської міської військової адміністрації.

"Лікарню під землею" облаштовують на цокольному поверсі перинатального центру. За словами директора Покровської клінічної лікарні Юрія Бородіна, раніше це приміщення планували переобладнати в інфекційне відділення.

В укритті планують розмістити дві операційні, палати реанімації, інтенсивної терапії, рентген, комп'ютерну томографію, розповіли на сайті міської адміністрації.

"Обсяг робіт великий з погляду інженерних рішень. Приміщення потребує очищення повітря, зволоження та кондиціонування. Буде потужна вентиляція, автономне електро- та водопостачання. Важко, але важливо, бо це дозволить надавати допомогу пораненим та можливість лікарям виконувати складні операції," – цитують підрядника Максима у Покровській адміністрації.