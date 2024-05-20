21 травня — 818 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.
- США наполягають на застосуванні Києвом американської зброї "по цілях всередині України".
- На донецьких напрямках та на Харківщині Сили оборони зберігають контроль над ситуацією, заявив Володимир Зеленський.
- 21 травня з 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Другий вибух у Харкові
У Харкові ще пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти.
Російська армія обстріляла дві громади на Сумщині
Вночі та зранку 21 травня російська армія двічі обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Усього зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська та Білопільська громади.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
По Миропільській громаді війська РФ били з мінометів – зафіксовано 8 вибухів.
Білопільську громаду російська армія обстріляла з танку, було п'ять вибухів.
Впродовж 20 травня військові РФ здійснили 48 обстрілів Сумщини, було 243 вибухи. Під обстрілами були Садівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська та Зноб-Новгородська громади.
На Донеччині будують "лікарню під землею"
На базі Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування будують підземне відділення для операцій, огляду та діагностики пацієнтів.
Про це розповіли на сайті Покровської міської військової адміністрації.
"Лікарню під землею" облаштовують на цокольному поверсі перинатального центру. За словами директора Покровської клінічної лікарні Юрія Бородіна, раніше це приміщення планували переобладнати в інфекційне відділення.
В укритті планують розмістити дві операційні, палати реанімації, інтенсивної терапії, рентген, комп'ютерну томографію, розповіли на сайті міської адміністрації.
"Обсяг робіт великий з погляду інженерних рішень. Приміщення потребує очищення повітря, зволоження та кондиціонування. Буде потужна вентиляція, автономне електро- та водопостачання. Важко, але важливо, бо це дозволить надавати допомогу пораненим та можливість лікарям виконувати складні операції," – цитують підрядника Максима у Покровській адміністрації.
Армія РФ за добу обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, ще троє — поранені
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок збройної агресії РФ одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
Про це в Telegram вранці 21 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, пошкоджені навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосна станція, газогін, сім багатоповерхівок та сім приватних будинків.
Під обстрілами військових РФ перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Станіслав, Інженерне, Дніпровське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Томарине, Новоолександрівка, Червоний Маяк та Херсон, поінформував Прокудін.
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
У ніч проти 21 травня сили протиповітряної оборони у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях збили 28 "шахедів" із 29, якими Росія атакувала Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, уночі 21 травня росіяни атакували 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальна авіація і підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні.
Уламки "шахедів" впали на чотирьох локаціях у Харкові
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
- ️О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж. 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки мали гостру реакцію на стрес;
- Інші два удари — в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає;
- ️Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
Під час ранкового удару по Харкову постраждав 53-річний чоловік
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що удар був по транспортній інфраструктурі.
Атаки на Нікопольщину й збиті дрони на Криворіжжі. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині на ранок 21 травня
Увечері 20 травня армія РФ кілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Застосовували ударні дрони різних типів й артилерію по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах.
Побито шість хат, розбито один сарай, ще три пошкоджено, зачепило адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач.
Загиблих і пораненних немає.
У ніч проти 21 травня в Криворізькому районі Дніпропетровщини знищили два шахеди армії РФ. Через падіння уламків пошкоджено господарські будівлі, повідомив Лисак.
Раніше, 20 травня, війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 23 дронами та 4 рази з артилерії. Вдарили по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.Травмований 42-річний чоловік. Ушпиталений в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків. 5 господарських споруд, гараж. Побиті десяток авто, серед них – і службовий транспорт газовиків. Також понівечені медзаклад, інфраструктурний об’єкт, продуктовий магазин. Зайнялася будівля, що не експлуатується. Вогонь рятувальники загасили.
Зачепило газогони, лінії електропередач і 17 сонячних панелей.
Минулої доби армія РФ завдала 434 удари по десяти населених пунктах Запорізької області: є загиблий
Минулої доби, 20 травня, військовослужбовці РФ завдали 434 удари по території десяти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок російського обстрілу Степногірська загинув чоловік.
Про це сьогодні, 21 травня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище Степногірськ, внаслідок атаки загинув чоловік.
Армія РФ завдала 434 удари по території десяти міст та сіл Запорізької області:
- 16 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Степногірськ, Малу Токмачку та Роботине;
- 189 БпЛА атак здійснила по території Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Кам'янського та Новоандріївки;
- 229 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Приютного, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського;
"Надійшло шість повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
В Чорному та Азовському морі відсутні російські бойові кораблі станом на 21 травня
Військово-морські сили України інформують про відсутність в Чорному та Азовському морі російських бойових кораблів станом на 7:00 21 травня.
Про це повідомляють Військово-морські сили в Telegram.
В Середземному морі фіксують три кораблі флоту РФ, серед них 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
У ВМС наголосили, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили 15 російських суден, з них чотири кораблі продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У Харкові є влучання, одна людина постраждала — Терехов
У Харкові є влучання, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Одна людина постраждала.
За добу російське військо втратило 1380 військових — Генштаб
Станом на ранок 21 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 495 070 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1380 військових.
Вибух у Харкові
У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти.
Кількість постраждалих через атаку на Харків зросла
Кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотників на Харків зросла до чотирьох, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Троє постраждалих внаслідок атаки безпілотників на Харків
Міський голова Терехов повідомив про трьох постраждалих. Їм надали медичну допомогу. Водночас керівник ОВА Синєгубов теж розповів про трьох людей, які отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки безпілотників на Харків.
У Харкові та області шосту годину триває повітряна тривога.
Наслідки атаки дронів на Харків
Внаслідок російської атаки безпілотниками на Харків у місті кілька пошкоджених приватних будинків. Там пожежі, повідомив міський голова Терехов. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.
Повітряна тривога триває у девʼятьох областях України.
Вибухи в Одесі
У Одесі чутно вибухи, повідомив міський голова Труханов.
В області триває повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про атаку безпілотників в регіоні.
Пожежа внаслідок атаки дронів на Харків
Очевидці розповіли Суспільному, що у Харкові видніється пожежа через атаку російських безпілотників.
Вибухи у Харкові продовжуються
Ще один вибух у Харкові, повідомили кореспонденти Суспільного. Також вибухи в місті підтвердив міський голова Терехов.
Знову вибухи у Харкові
У Харкові пролунала серія вибухів, повідомили наші кореспонденти. В області пʼяту годину триває повітряна тривога.
Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про атаку безпілотників в регіоні.
Другий вибух у Харкові
У Харкові ще пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
12 країн допоможуть Німеччині посилити систему ППО України
Країни-партнери НАТО схвалили запропоновану Німеччиною ініціативу щодо забезпечення України засобами ППО, повідомило Міноборони ФРН.
Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Канада збираються надавати фінансову підтримку. США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Литва, Бельгія та Румунія мають намір допомагати Україні ракетами. Також до ініціативи хоче приєднатися Латвія.
Німецьку програму для України "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) запустили у квітні. У рамках неї Берлін закликав союзників сформувати нову коаліцію для постачання Києву систем ППО Patriot, Iris-T, Skynex та зенітних установок Gepard.