Морські дрони СБУ “Sea Baby”, на які українці збирали кошти через платформу “UNITED24”, відтепер оснащені системами “Град” і вже активно знищують окупантів РФ. Позаминулої ночі “Sea Baby” СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

“Наш “Sea Baby” — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно”, — зазначив співрозмовник Суспільного.

Також редакція отримала ексклюзивні кадри з випробувань “Sea Baby” раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Виробництво морських дронів СБУ “Sea Baby”. Фото надане Суспільному джерелами у спецслужбах

Виробництво морських дронів СБУ “Sea Baby. Фото надане Суспільному джерелами у спецслужбах

Випробування морських дронів СБУ “Sea Baby. Фото надане Суспільному джерелами у спецслужбах