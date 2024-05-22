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Повітряні Сили: вночі збили усі 24 "шахеди" у межах 6 областей
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Повітряні Сили: вночі збили усі 24 "шахеди" у межах 6 областей

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Повітряні Сили: вночі збили усі 24 "шахеди" у межах 6 областей
Робота ППО. Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 22 травня сили протиповітряної оборони у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей збили усі 24 "шахеди", якими Росія атакувала Україну.

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Так, у ніч проти 22 травня військо РФ атакувало 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та території тимчасово окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди".

Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

"Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей", — відзначив Олещук.

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