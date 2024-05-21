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Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладання безпекової угоди
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Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладання безпекової угоди

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Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладання безпекової угоди
Переговори щодо укладання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Швецією. ОПУ

Україна та Швеція сьогодні, 21 травня, розпочали переговори щодо укладання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки. Зокрема українська та шведська сторони узгодили подальші кроки у фіналізації кінцевого тексту документа.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що українську переговорну делегацію очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак, але сьогоднішній раунд перемовин провів його заступник Ігор Жовква.

Сторони докладно обговорили положення проєкту документа й узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

"Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді", – сказав Жовква.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

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