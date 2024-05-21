Іран просив допомоги у США після аварії гелікоптера Раїсі

Іран звертався до США з проханням про допомогу після аварії гелікоптера президента Ібрагіма Раїсі, але Вашингтон не зміг допомогти з матеріально-технічних причин.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Reuters.

"Уряд Ірану звернувся до нас із проханням про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях. Зрештою, головним чином через матеріально-технічні причини, ми не змогли надати таку допомогу", — сказав він.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не причетні до цієї катастрофи.

Що відомо про катастрофу гелікоптера, на борту якого був президент Ірану

19 травня на північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт "здійснив жорстку посадку" у гірському масиві. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки ЄС і Туреччини. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнили дощ і туман.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Іран досі не надав жодної офіційної інформації щодо причини аварії гелікоптера у горах біля кордону з Азербайджаном.

Що відомо про Раїсі

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хомейні.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполегливо наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Як відзначає ISW, Раїсі мав значну владу в режимі. Раїсі був заступником голови Асамблеї експертів — організації, яка конституційно відповідає за моніторинг верховного лідера та вибір його наступника. Іранці переобрали Раїсі на посаду представника провінції Південний Хорасан у Асамблеї експертів під час нещодавніх виборів до Асамблеї експертів у березні 2024 року. Раїсі також займав численні посади. Він був членом Ради з оцінки доцільності та головою Вищої ради національної безпеки, Вищої ради культурної революції та Вищої ради з кіберпростору.