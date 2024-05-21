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Загибель Ібрагіма Раїсі: в Ірані призначили дату президенських виборів
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Загибель Ібрагіма Раїсі: в Ірані призначили дату президенських виборів

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Загибель Ібрагіма Раїсі: в Ірані призначили дату президенських виборів
Президент Ірану Ібрагім Раїсі в Мінабі, Іран, 2 лютого 2024 року. REUTERS/Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)

В Ірані, президент якого Ібрагім Раїсі загинув внаслідок аварії гелікоптера, яка сталася у неділю, 19 травня, призначили дату виборів нового президента. Їх вирішили провести 28 червня.

Про це повідомляє IRNA.

Зазначається, що глави гілок влади вивчили терміни виборчого процесу та визначили 28 червня як дату проведення виборів нового президента країни.

Вони оголосили, що реєстрація кандидатів буде проходити з 30 травня по 3 червня , а період виборчої кампанії триватиме з 12 по 27 червня.

Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів і підготовки до виборів президента.

Після загибелі президента обов'язки Раїсі поки виконує перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хомейні, який має найвищу владу і вирішальне слово щодо зовнішньої політики та ядерної програми Ірану, раніше намагався заспокоїти іранців, заявляючи, що не буде ніяких порушень у державних справах.

Що відомо про катстрофу гелікоптера, на борту якого був президент Ірану

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, 19 травня зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи.

Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Що відомо про Раїсі

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хомейні.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполегливо наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Як відзначає ISW, Раїсі мав значну владу в режимі. Раїсі був заступником голови Асамблеї експертів — організації, яка конституційно відповідає за моніторинг верховного лідера та вибір його наступника. Іранці переобрали Раїсі на посаду представника провінції Південний Хорасан у Асамблеї експертів під час нещодавніх виборів до Асамблеї експертів у березні 2024 року. Раїсі також займав численні посади. Він був членом Ради з оцінки доцільності та головою Вищої ради національної безпеки, Вищої ради культурної революції та Вищої ради з кіберпростору.

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