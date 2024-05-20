Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера у країні. Однак загибель Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію іранського режиму.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили аналітики, разом із сином верховного лідера Моджтабою Хаменеї Раїсі вважався одним із головних претендентів на наступника Алі Хаменеї на посаді верховного лідера.

Хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи у 2019 році та підтримав Раїсі під час президентських виборів у серпні 2021 року.

“Наступні кілька днів можуть змінити поточну та довгострокову динаміку режиму, включаючи наступність верховного лідера. Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та більш агресивної регіональної політики”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили аналітики, згідно з конституцією Ірану, перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово виконуватиме обов’язки президента. Мохбер, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і голова судової влади Голам Хоссейн Мохсені Еджей матимуть 50 днів для організації президентських виборів.

Раніше Мохбер очолював організацію “Виконання наказу імама Хомейні” — напівдержавну організацію, яка безпосередньо контролювалася Верховним лідером Алі Хаменеї — з 2007 по 2021 рік. Міністерство фінансів США ввело санкції проти Мохбера та його організації в січні 2021 року.

Мохбер також раніше обіймав посаду голови Sina Bank, який потрапив під санкції США, і віцепрезидента Фонду Mostazafan з комерції та транспорту. Міністерство фінансів США наклало санкції на Sina Bank у жовтні 2018 року за фінансову підтримку Basij — воєнізованої організації, відповідальної за цивільний захист і соціальний контроль в Ірані, — і в листопаді 2020 року наклало санкції на фонд Mostazafan .

Як нагадали аналітики, верховний лідер Алі Хаменеї має повноваження приймати рішення в Ірані, але Раїсі все ще мав значну владу в режимі. Раїсі був заступником голови Асамблеї експертів — організації, яка конституційно відповідає за моніторинг верховного лідера та вибір його наступника. Іранці переобрали Раїсі на посаду представника провінції Південний Хорасан у Асамблеї експертів під час нещодавніх виборів до Асамблеї експертів у березні 2024 року. Раїсі також займав численні посади. Він був членом Ради з оцінки доцільності та головою Вищої ради національної безпеки, Вищої ради культурної революції та Вищої ради з кіберпростору.

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, 19 травня зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.