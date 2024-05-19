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Туреччина допоможе Ірану у пошуках президента Ірану, який розбився на вертольоті
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Туреччина допоможе Ірану у пошуках президента Ірану, який розбився на вертольоті

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Туреччина надасть Ірану безпілотники Bayraktar Akıncı та гелікоптер зі системою нічного бачення для пошуків президента Ібрагіма Раїсі.

Про це повідомляє Департамент національної оборони Туреччини.

Міністерство закордонних справ Туреччини отримало від іранської сторони пропозицію щодо допомоги в участі у пошуково-рятувальних роботах розбитого вертольота президента Ірану та його делегації. Турецька сторона направила безпілотники Akıncı та вертоліт типу «Кугар» нічного бачення для пошуку розбитого вертольота, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі.

Передісторія

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку у гірському масиві. В регіон направлено близько 240 рятувальників Червоного Півмісяця, а також підрозділи іранської армії. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнюють дощ і туман.

Суспільне зібрало реакції світової спільноти на аварію вертольота Ібрагіма Раїсі.

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