Іспанські снаряди для Patriot вже в Україні — міністерка Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що пакет снарядів до ППО Patriot минулого тижня прибув до України.

Про це Роблес сказала, коли приїхала з візитом на військові об'єкти в Сараґосі, і там також відвідала українських військових, що лікуються від поранень в місцевих шпиталях, передають видання El Mundo та Libertad Digital.

"Очевидно, що ми працюємо над цим у координації з нашими союзниками, тому що ми розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя. Ці ракети — для протиповітряної оборони, це має бути дуже чітко зрозуміло, це ракети для захисту від атак, яких вони зазнають", — сказала міністерка.

"Росія навіть використовує касетні бомби і всілякі інші матеріали проти цивільного населення. Ця партія, яку ми відправили в координації з нашими союзниками, вже прибула, і все, що я можу сказати, — це те, що вони мають оборонний потенціал для захисту українського населення", — додала Маргарита Роблес.

Як Іспанія виділяла снаряди для Patriot Україні

Раніше іспанська газета El Pais з посиланням на власні джерела писала, що Іспанія передасть Україні невелику кількість ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Британська газета Financial Times з посиланням на власні джерела писала, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

У квітні Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайн" оголосила про нову військову допомогу Україні, яка включала комплект зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності.