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Майже всі російські нафтові танкери, які перебувають під санкціями, "простоюють" — Bloomberg
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Майже всі російські нафтові танкери, які перебувають під санкціями, "простоюють" — Bloomberg

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Нафтовий танкер
Нафтовий танкер РФ. Фото: АР

Майже всі російські нафтові танкери, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США, залишаються порожніми і "простоюють".

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що починаючи з жовтня 2023 року, 40 російських суден були додані до санкційного списку США, переважно за порушення ліміту цін на нафту. Наразі лише один з цих танкерів — "Примор'я" — має на борту вантаж і везе його до Азії.

Як пише Bloomberg, якщо це судно зможе без проблем розвантажитися, це може спонукати Росію знову використовувати більше кораблів.

Водночас у виданні зазначають, що бездіяльність російського флоту показує, що заходи, вжиті проти окремих суден, можуть бути ефективними.

Так зокрема вісім танкерів "Совкомфлоту" перебувають біля російських тихоокеанських портів: деякі з них стоять там вже протягом п'яти місяців. Друге скупчення порожніх російських суден є у Чорному морі.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня 2022 року Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринкахзросли ціни на нафту.

На початку липня 2022 року країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня 2002 року ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада 2022 року стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

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