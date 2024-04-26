Індія знову приймає танкери з російською нафтою — Reuters

Сьогодні 26 квітня судно SCF Baltica, контрольоване підсанкційною російською компанією "Совкомфлот", вивантажило мазут в порту на заході Індії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що SCF Baltica перевозило 90 тисяч тонн мазуту для Reliance Industries — індійського багатонаціонального конгломерату, підприємства якого зокрема включають енергетику, нафтохімію та природний газ.

Раніше, у березні, індійські нафтопереробні заводи відмовляються від російської нафти, яку перевозять судна компанії "Совкомфлот", що перебуває під санкціями Сполучених Штатів".

Водночас наразі очікується, що судно SCF Baltica пробуде в індійському порту до п'ятниці.

"Совкомфлот" — найбільша російська судноплавна компанія та один із світових лідерів у морських перевезеннях вуглеводнів, а також в обслуговуванні та підтримці шельфової розвідки та видобутку нафти та газу.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня 2022 року Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринкахзросли ціни на нафту.

На початку липня 2022 року країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня 2002 року ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада 2022 року стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.