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Росія постачає КНДР нафту в обхід обмежень ООН — Reuters
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Росія постачає КНДР нафту в обхід обмежень ООН — Reuters

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КНДР, порт
Порт Нампхо в провінції Пхенан-Намдо, КНДР. Getty Images

Російська Федерація постачає Північній Кореї нафтопродукти в обсягах, які порушують обмеження, встановлені Радою безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

Зазначається, що лише в березні 2024 року РФ відправила до КНДР понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів.

"Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН", — сказав чиновник США на умовах анонімності.

За словами посадовця, РФ може продовжувати поставки нафти "до нескінченності", оскільки російські та північнокорейські комерційні порти розташовані достатньо близько один до одного.

Водночас чиновник наголосив, що Сполучені Штати продовжать застососувати обмеження "проти тих, хто працює над тим, щоб сприяти передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".

Раніше повідомлялось, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається налагодити зв'язки з Росією, щоб відновити економіку КНДР.

Обмеження на імпорт нафтопродуктів Північною Кореєю були запроваджені Радою безпеки ООН у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї у КНДР. Згідно з цими обмеженнями, Північна Корея може отримувати лише 500 тисяч барелів нафти і нафтопродуктів на рік.

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