НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Російський "Совкомфлот" перейменовує нафтові танкери, які потрапили під санкції США — Bloomberg
РОСІЯСАНКЦІЇСШАНАФТАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітикаЕкономіка

Російський "Совкомфлот" перейменовує нафтові танкери, які потрапили під санкції США — Bloomberg

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Російський "Совкомфлот" перейменовує нафтові танкери, які потрапили під санкції США
Прапор із зображенням логотипу російського державного судноплавного конгломерату "Совкомфлот" біля штаб-квартири компанії в Санкт-Петербурзі, Росія, 17 травня 2017 року. REUTERS/Anton Vaganov

Російська нафтова танкерна компанія “Совкомфлот” перейменувала деякі зі своїх суден на честь російських міст після санкцій з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, танкери також змінили свої прапори з габонських на російські.

“Хоча перейменування може здатися зухвалим, воно, тим не менш, зробить ці судна — і їхні асоціації з Росією — більш відвертими”, — пише Bloomberg.

За даними агентства, наразі принаймні чотири танкери змінили свої назви: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

Зазначається, що “Совкомфлот” потрапив під санкції у лютому в рамках заходів, запроваджених США у зв'язку з другим роком повномасштабної війни в Україні. Чотирнадцять танкерів компанії також додали до списку суден Міністерства фінансів США. таким чином загальна кількість підсанкційних суден зросла до 21.

Як пояснює Bloomberg, танкери часто змінюють назви після санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

Bloomberg відзначає, що на додаток до створення тіньового флоту для транспортування своєї нафти, перебуваючи під західними санкціями, Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот “Совкомфлоту”, щоб забезпечити рух своєї нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого світового суднобудівного брокера, компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу “Афрамакс”, кожен з яких здатен перевозити близько 700 000 барелів нафти.

Топ дня
Рязанська нафтопереробна компанія, НПЗ, Росія, атака дронів на російські НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією ГУР — джерела
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
Ракета ATACMS
ГУР атакувало Рязанський нафтопереробний завод, РФ обстріляла Одесу — троє людей загинуло. 798 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
У Росії “Роскомнадзор” заблокував сайт "Підтримка політв'язнів. Меморіал"
"Роскомнадзор" заблокував сайт російських правозахисників "Підтримка політв'язнів. Меморіал"
Наслідки удару по Одесі 23 квітня
Троє загиблих через удар балістикою по Одесі й атака дронів на НПЗ у Рязані — головні новини ранку 1 травня
Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян
Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян
Генштаб ЗСУ зведення, ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 122 бойових зіткнення, РФ атакує на сході
На початок