Російська нафтова танкерна компанія “Совкомфлот” перейменувала деякі зі своїх суден на честь російських міст після санкцій з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, танкери також змінили свої прапори з габонських на російські.

“Хоча перейменування може здатися зухвалим, воно, тим не менш, зробить ці судна — і їхні асоціації з Росією — більш відвертими”, — пише Bloomberg.

За даними агентства, наразі принаймні чотири танкери змінили свої назви: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

Зазначається, що “Совкомфлот” потрапив під санкції у лютому в рамках заходів, запроваджених США у зв'язку з другим роком повномасштабної війни в Україні. Чотирнадцять танкерів компанії також додали до списку суден Міністерства фінансів США. таким чином загальна кількість підсанкційних суден зросла до 21.

Як пояснює Bloomberg, танкери часто змінюють назви після санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

Bloomberg відзначає, що на додаток до створення тіньового флоту для транспортування своєї нафти, перебуваючи під західними санкціями, Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот “Совкомфлоту”, щоб забезпечити рух своєї нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого світового суднобудівного брокера, компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу “Афрамакс”, кожен з яких здатен перевозити близько 700 000 барелів нафти.