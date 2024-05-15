Грузинська опозиція очікує, що Грузії Саломе Зурабішвілі накладе вето на так званий законопроєкт про "іноагентів". Якщо це станеться, парламенту Грузії потрібно буде подолати це вето.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив депутат парламенту Грузії, один із лідерів опозиційної партії "Національний рух" Коба Накопія.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

"Це абсолютна копія закону російського. Риторика " Грузинської мрії " абсолютна ідентична, коли вони коментують цей закон вони навіть використовують практично ту ж термінологію та фрази, які використовував свого часу Путін, коли він намагався пояснити закон про іноагентів власним громадянам", — каже Накопія.

Закон, ухвалений парламентом, у 10-денний термін передається президентці Грузії. Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на закон. Згідно з Конституцією Грузії, президентка у двотижневий термін підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту. Як пише видання "Эхо Кавказа", правляча партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

"Ми очікуємо, що президентка Грузії накладе вето на закон, і парламенту Грузії потрібно буде подолати вето. Процес формально-юридичний ще триває. Але масові протести відбуваються, і зараз велелюдний марш рушив. Але наша боротьба ще попереду", — сказав Накопія.

За його словами, в Грузії перебуває помічник Держсекретаря США Джеймс О'Брайен, який зустрівся з прем'єр-міністром Грузії, з неурядовими організаціями, з лідерами опозиції. Опісля зустрічей він провів брифінг, де "був досить жорстким в оцінках" та нагадав про допомогу, яку США надали Грузії. Загалом за останні роки США допомогли Грузії у розмірі 6 млрд доларів на різні проекти, розповів Накопія.

Напередодні, 13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд.

До цього вночі у Тбілісі тривала акція протесту проти закону про "іноагентів". Вранці силовики відтіснили демонстрантів від будівлі парламенті, щоб туди могли заїхати депутати. Учасник акції зустріли членів "Грузинської мрії криками: "Раби!"

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.