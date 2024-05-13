НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Грузії цілу ніч тривали протести, вранці поліція відтіснила демонстрантів від парламенту
ГрузіяПРОТЕСТИСвіт

У Грузії цілу ніч тривали протести, вранці поліція відтіснила демонстрантів від парламенту

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Грузія протести
Протести у Грузії вночі 13 травня 2024 року. Cуспільне/Олена Куренкова

Масштабний протест проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" — так званого закону про "іноагентів" який розпочався ввечері 12 травня у столиці Грузії Тбілісі тривав усю ніч. Майже усю ніч акція тривала мирно, а над ранок до парламенту прибули силовики і відтіснили протестувальників, щоб звільнити підходи до службового входу до парламенту для депутатів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Ніч минула спокійно, протестувальники співали, танцювали. Ознаки мобілізації спецпризначенців на площі Свободи з'явилися близько четвертої ранку. Водночас до верхнього входу до парламенту почала стягуватися поліція.

О 05:37 (04:37 за київським часом) МВС закликало до учасників акції звільнити входи парламенту, щоб туди могли проїхати депутати, які 13 травня мають розглянути у третьому читанні закон про "іноагентів". Демонстрантам дали п’ять хвилин, аби ті залишили територію.

Близько 06:00 (05:00 за київським часом) поліція та спецназ почали відтісняти протестувальників із верхніх вулиць та звільнили верхній вхід парламенту.

Видання "Новини Грузії" повідомило про "жорстке затримання" кількох протестувальників.

Також зазначається, що за кілька годин до розгону мирної акції перед парламентом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе закликав МВС діяти "за стандартами вищими за європейські та американські".

ЗМІ також повідомляють, що спецпризначенці били протестувальників.

Після того, як поліція перекрила прилеглі до парламенту вулиці та очистила їх демонстрантів, депутати фракції "Грузинська мрія" в'їхали автомобілем у двір законодавчого органу. Мітингарі зустріли депутатів вигуками: "Раби! "

Доповнюється

Топ дня
Харків, обстріл 10 травня
Збитий російський літак та бої на Харківщині з армією РФ. 809 день війни. Онлайн Важливо
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
73 танки і бронемашини та 1740 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Протести у Грузії
У Грузії знову масштабний протест: мітингарі заблокували рух біля парламенту Ексклюзивно
Путін і Шойгу
Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони. Хто може стати новим главою Міноборони РФ
Володимир Зеленський
"Тривають жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги" — Зеленський про ситуацію на Харківщині

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Протести у Грузії: президентка виступила з екстренною заявою
Грузія, протести
У столиці Грузії відбувається "Європейський марш" проти ухвалення закону про "іноагентів"
Посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі іде через законопроєкт про іноагентів
Посол Грузії у Франції йде з посади: у чому причина
Грузія
Служба безпеки Грузії заявила про заплановані провокації на акціях протестів у Тбілісі
На початок