Масштабний протест проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" — так званого закону про "іноагентів" який розпочався ввечері 12 травня у столиці Грузії Тбілісі тривав усю ніч. Майже усю ніч акція тривала мирно, а над ранок до парламенту прибули силовики і відтіснили протестувальників, щоб звільнити підходи до службового входу до парламенту для депутатів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Ніч минула спокійно, протестувальники співали, танцювали. Ознаки мобілізації спецпризначенців на площі Свободи з'явилися близько четвертої ранку. Водночас до верхнього входу до парламенту почала стягуватися поліція.

О 05:37 (04:37 за київським часом) МВС закликало до учасників акції звільнити входи парламенту, щоб туди могли проїхати депутати, які 13 травня мають розглянути у третьому читанні закон про "іноагентів". Демонстрантам дали п’ять хвилин, аби ті залишили територію.

Близько 06:00 (05:00 за київським часом) поліція та спецназ почали відтісняти протестувальників із верхніх вулиць та звільнили верхній вхід парламенту.

Видання "Новини Грузії" повідомило про "жорстке затримання" кількох протестувальників.

Також зазначається, що за кілька годин до розгону мирної акції перед парламентом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе закликав МВС діяти "за стандартами вищими за європейські та американські".

ЗМІ також повідомляють, що спецпризначенці били протестувальників.

Після того, як поліція перекрила прилеглі до парламенту вулиці та очистила їх демонстрантів, депутати фракції "Грузинська мрія" в'їхали автомобілем у двір законодавчого органу. Мітингарі зустріли депутатів вигуками: "Раби! "

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