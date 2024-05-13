За словами Посла України в Польщі Василя Зварича, Варшава не зупиняла переговорів із Києвом із аграрних питань, переговори тривають на всіх рівнях.

Про це Зварич сказав у коментарі Укрінформу, коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського.

“Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі”, — сказав Зварич.

Він запевнив, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna заявив, що Польща нібито зупинила переговори з Україною з питання протестів фермерів на кордоні через оголошення підозри у корупції колишньому міністру агрополітики Миколі Сольському.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

Що відомо про підозру Сольському

23 квітня НАБУ оголосило підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн. Того ж дня за Сольського внесли заставу.

Сольський подав заяву про відставку і Верховна Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер Руслан Стефанчук. Наразі Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра.

9 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського.