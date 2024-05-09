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Рада відправила у відставку міністра агрополітики Сольського
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Рада відправила у відставку міністра агрополітики Сольського

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Микола Сольський
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, фото: УНІАН

Верховна Рада звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк, відставку підтримали 273 парламентарі.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн. Того ж дня за Сольського внесли заставу.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

  • колишній голова Держгеокадастру України;
  • керівник Держгеокадастру в Сумській області;
  • два куратори органів Держгеокадастру;
  • службові особи Держгеокадастру Сумської області;
  • директор аграрного холдингу;
  • інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Сольський подав заяву про відставку і Верховна Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер Руслан Стефанчук. Наразі Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра.

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