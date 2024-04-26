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За міністра агрополітики Сольського внесли 75,7 млн грн застави
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За міністра агрополітики Сольського внесли 75,7 млн грн застави

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Сольський
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

За міністра агрополітики Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, внесли заставу 75,7 мільйона гривень.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Назар Кульчицький.

Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

  • колишній голова Держгеокадастру України;
  • керівник Держгеокадастру в Сумській області;
  • два куратори органів Держгеокадастру;
  • службові особи Держгеокадастру Сумської області;
  • директор аграрного холдингу;
  • інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Сольський подав заяву про відставку і Верховна Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер Руслан Стефанчук. Наразі Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра.

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