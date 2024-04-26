Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Суд задоворльнив клопотання прокурорів і обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави. Водночас ВАКС зменшив розмір застави до 75 млн 700 тис грн. Прокурори просили призначити заставу у розмірі 200 млн гривень.

У разі внесення застави Сольський буде зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Як повідомили у САП, крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

колишній голова Держгеокадастру України;

керівник Держгеокадастру в Сумській області;

два куратори органів Держгеокадастру;

службові особи Держгеокадастру Сумської області;

директор аграрного холодингу;

інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Дії фігурантів справи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.