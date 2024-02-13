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Польські фермери заявили, що наступного тижня заблокують всі пункти пропуску на кордоні з Україною
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Польські фермери заявили, що наступного тижня заблокують всі пункти пропуску на кордоні з Україною

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Польські фермери заявили, що наступного тижня заблокують всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Польські перевізники та фермери блокують пункту пропуску "Шегині-Медика", 23 листопада 2023 року. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Польські фермери мають намір у вівторок, 20 лютого, заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомили на сайті NSZZ RI "Solidarność".

"20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", — мовиться у повідомленні.

У профспілці також заявили, що будуть заблоковані не тільки пункти пропуску, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Раніше фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

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