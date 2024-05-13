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48% німців не вірять, що Росія нападе на якусь країну НАТО
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48% німців не вірять, що Росія нападе на якусь країну НАТО

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Німецькі військові, опитування про вторгнення в НАТО Росії
Німецькі військові беруть участь навчаннях "Швидкий грифон" на полігоні Гайзюнай, Литва. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

48% учасників соцопитування в Німеччині вважають, що Росія малоймовірно нападе на якусь країну Північноатлантичного альянсу найближчими роками. Тільки 2% вірять у достатню підготовленість німецької армії на випадок чийогось вторгнення.

Про це свідчить опитування, проведене інститутом YouGov на замовлення Німецького агентства преси. Як пишуть медіа, зокрема Delfi та DW, результати опитування оприлюднили 12 травня.

48% опитаних оцінили можливість нападу Росії на одну з держав-членів НАТО до 2030 року як "малоймовірну" або "швидше, малоймовірну".

Для порівняння: "імовірним" або "скоріше ймовірним" таке визнали 36% німців, які взяли участь в опитуванні. 15% учасників опитування не визначилися. При цьому серед німців, які вказали, що на минулих виборах до німецького парламенту — Бундестагу — вони голосували за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), частка тих, хто не вірить у перспективу нападу Росії на НАТО, була помітно вищою, ніж серед прихильників інших політичних сил у Німеччині.

61% дорослих німців не думають, що РФ може вторгнутися до їхньої країни в цьому десятилітті. У 23% людей у ФРН є такі побоювання.

Лише 2% німців висловили думку, що збройні сили Німеччині (Бундесвер) дуже добре підготовлені на випадок війни з іншою країною. 12% респондентів вважають, що Бундесвер підготовлений "радше добре". Варіанти "погано підготовлений" та "дуже погано підготовлений" обрали по 39% людей.

6 травня влада Росії заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.

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