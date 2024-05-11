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Яка стратегічна мета наступу росіян на Харківщині — аналіз ISW
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Яка стратегічна мета наступу росіян на Харківщині — аналіз ISW

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Яка стратегічна мета наступу росіян на Харківщині — аналіз ISW
Кремль. AP

Російські наступальні операції вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та закріпити українські сили до цієї осі, щоб уможливити просування Росії в інших районах на сході України.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські війська вранці 10 травня почали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та досягли значних тактичних успіхів. Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що найближчими днями російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до міста Харкова на відстань дальності стрільби ствольної артилерії.

Наявні відеозаписи бойових дій свідчать про те, що російські війська використовували відносно обмежену живу силу та обмежену кількість бронетехніки для своїх початкових штурмів, наголошують аналітики.

Проте, відзначили аналітики, обмежені зусилля, які наразі здійснюють російські війська, не дають підстав вважати, що російські війська негайно розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію з метою оточення та захоплення Харкова.

“Російські операції на Вовчанському напрямку не підтримують негайний наступ на Харків, оскільки Вовчанськ розташований на східному березі Сіверського Дінця та Печенізького водосховища”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили аналітики, нинішні російські наступальні зусилля, ймовірно, мають на меті розпорошити обмежені ресурси України та посилити обмеження української живої сили, змусивши Україну відповісти на російські наступальні операції на більшій частині території на сході України.

Російське військове командування, ймовірно, сподівається, що ця стратегічна спроба стягнути та закріпити українські сили на харківському напрямку послабить українську оборону в сукупності та дозволить російським військам здійснити прорив у будь-якому районі, який стане найбільш вразливим.

Російські війська, ймовірно, спробують використати цей передбачуваний ефект на всій лінії фронту, щоб активізувати зусилля з розширення прориву на північний захід від Авдіївки та спроби захопити Часів Яр, особливо враховуючи, що українські війська продовжують чекати допомоги США та інших країн Заходу.

ISW продовжує оцінювати, що російським військам, ймовірно, буде важко захопити місто Харків, якщо вони прагнуть це зробити. Захоплення Харкова вимагатиме довгих переїздів по відкритій місцевості в масштабах, яких російські сили не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення.

Яка стратегічна мета наступу росіян на Харківщині — аналіз ISW
Аналіз ISW наступу росіян на Харківщині. ISW

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

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