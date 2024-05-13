WSJ проаналізувало, наскільки менше ракет збиває Україна за останні 6 місяців

За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет. Ефективність перехоплення впала на 30%. За ці ж пів року коефіцієнт перехоплення дронів типу Shahed упав лише на 1% — їх збивають 82% від загальної кількості пусків.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власний аналіз щоденних даних від Повітряних сил ЗСУ.

WSJ зазначив, що дані про російські повітряні атаки та українське перехоплення за останні кілька днів були неповними, а Україна "використовує таку статистику з метою пропаганди", проте речник ЗСУ та незалежний аналітик з питань оборони засвідчили, що ці дані дають загальну точну картину.

Отож Україна нині збиває набагато меншу частку російських ракетних атак, ніж це було на початку широкомасштабної війни.

За останні пів року Україна перехопила близько 46% російських ракет, якщо порівняти з 73% за попередні пів року. Минулого місяця показник перехоплення ракет упав до 30%. Рівень перехоплення безпілотників типу "шахед", які легше збити, впав лише на 1 відсотковий пункт, до 82%.

Серед причин погіршення ефективності української ППО видання назвало такі:

Росія збільшує кількість безпілотників і ракетних атак, а також запускає все більше снарядів, які важко збити, наприклад, балістичні ракети. За останні пів року РФ випустила, за даними WSJ, приблизно на 45% більше безпілотників і ракет. Зокрема, майже вдвічі більше безпілотників Shahed – 2628. Росіяни також застосували 114 балістичних і 46 гіперзвукових ракет "Кинджал" і "Циркон" порівняно з 33 і 27 відповідно за попередні 6 місяців;

в України закінчуються боєприпаси для систем Patriot, які були найкращим захистом від таких атак.

The Wall Street Journal додає, що зараз системи Patriot — єдиний надійний засіб України для збивання балістичних, С-300 і гіперзвукових ракет. Але Україна останнім часом була змушена економити снаряди.

У квітні президент України Володимир Зеленський повідомляв учасникам віртуального засідання Ради Україна-НАТО, що Україні для оборони потрібно ще щонайменше 7 ЗРК Patriot або його аналогів. До того в інтерв'ю CBS News Зеленський зазначав, що 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС. Нові системи в Україну прибудуть не раніше від кінця червня 2024 року.