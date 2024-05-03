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NYT: нові системи Patriot надійдуть в Україну не раніше кінця червня
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NYT: нові системи Patriot надійдуть в Україну не раніше кінця червня

ЗМІ
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Системи ППО Patriot в аеропорту Жешува
Системи ППО Patriot в аеропорту Жешува, Польща, 24 липня 2022 року. Getty Images/Christophe Gateau

Українські військові 6 травня розпочнуть навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

Про це пише американська газета The New York Times.

Навчання українських військових триватимуть шість тижнів на авіабазі у східній Німеччині. Це набагато швидший курс, оскільки німецькі військові зазвичай проходять його за шість-девʼять місяців.

Після завершення навчання німецьким силам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні ракетні установки, радар та інші частини до матеріально-технічного центру в Польщі і передати їх українській стороні для перевезення через кордон.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Поставки цих систем ППО може збігтися з поставкою винищувачів F-16, пише газета.

Також відомо, що свіжа поставка ракет для Patriot з Іспанії прибула до Польщі у вівторок. Незабаром їх передадуть на український фронт, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

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