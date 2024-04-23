Кулеба: Україна обговорює постачання чотирьох батарей Patriot

Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Міністр підкреслив — щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися про конкретику, коли будуть ухвалені відповідні рішення. Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.

"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці (я говорив три минулого тижня), але сьогодні у мене остання розмова була, і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США", — розповів глава МЗС.

Кулеба відзначив, що не раз говорив партнерам та колегам, що "вже немає сил терпіти переговори", і потрібно приймати вже рішення.

"Усі всі знають, наше завдання зараз — прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат", — запевнив міністр.

В інтерв'ю газеті The Washington Post глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.