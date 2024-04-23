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Кулеба: Україна обговорює постачання чотирьох батарей Patriot
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Кулеба: Україна обговорює постачання чотирьох батарей Patriot

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Український глава МЗС Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Getty Images

Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Міністр підкреслив — щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися про конкретику, коли будуть ухвалені відповідні рішення. Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.

"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці (я говорив три минулого тижня), але сьогодні у мене остання розмова була, і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США", — розповів глава МЗС.

Кулеба відзначив, що не раз говорив партнерам та колегам, що "вже немає сил терпіти переговори", і потрібно приймати вже рішення.

"Усі всі знають, наше завдання зараз — прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат", — запевнив міністр.

В інтерв'ю газеті The Washington Post глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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