Міністерство оборони Великої Британії сьогодні, 11 травня, оголосило про передачу Україні пакета військової допомоги на 500Понад 623,5 мільйона доларів США за курсом Нацбанку України станом на 11 травня 2024 року мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у соцмережі X.
"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає життєво важливе обладнання", — йдеться в повідомленні. Зокрема, пакет військової допомоги включає:
- 4 мільйони боєприпасів;
- понад 1600 ракет;
- 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.
Наприкінці квітня цього року під час візиту до Польщі, британський прем'єр Ріші Сунак анонсував цю військову допомогу на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс тоді сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі".