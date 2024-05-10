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Як РФ змінювала суспільство, як пес Патрон допомагає в інфополі та чому ЄС вигідний український агросектор — огляд ЗМІ
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Як РФ змінювала суспільство, як пес Патрон допомагає в інфополі та чому ЄС вигідний український агросектор — огляд ЗМІ

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трактор працює у полі на Київщині
Трактор на полі приватного фермерського господарства в Згурівці, Київська область, 10 серпня 2023 року. AP/Efrem Lukatsky

Володимир Путін десятиліттями трансформував російське суспільство зі своїм баченням "великої Росії". Санкції проти ядерної Північної Кореї можуть бути слабшими — цьому не опираються РФ і Китай. Вступ України в ЄС і конкуренція на сільськогосподарському ринку підштовхне Польщу модернізувати власний агросектор. Пес Патрон став частиною інфовійни та навіть російської пропаганди. Суспільне зібрало, що закордонні ЗМІ писали про Україну цього тижня.

Інтеграція українських аграріїв в систему ЄС буде корисна всім сторонам

Rzeczpospolita підготувала текст про те, що європейське сільське господарство загалом і польське зокрема може виграти від інтеграції України до ЄС. Видання нагадує, що Україна чекає на початок перемовин про вступ до ЄС. Після цього сільське господарство країни інтегрується з єдиним ринком Євросоюзу, що, ймовірно, потребуватиме деякого реформування сільськогосподарської політики ЄС та системи сільськогосподарських субсидій, пише RP.

"42 млн га родючих земель можуть значно посилити позиції Євросоюзу на світовому продовольчому ринку. В Україні аграрна справа — третій за величиною сектор економіки, 10,9% ВВП", — ідеться в статті. Rzeczpospolita пояснює, конкуренція з українською продукцією стане поштовхом для поляків модернізувати агропродовольчий сектор та шукати нові стратегії експорту.

Видання згадує нещодавні масштабні протести польських фермерів на кордоні з Україною і каже, що аграрії потрапили під вплив дезінформації. Вони пов'язують роль України зі зниженням рентабельності виробництва зернових. Тому необхідно розповідати фермерам реальні факти про стан зернових ринків, які зазнали коливань після лютого 2022 року. Це зумовлене і тенденцією до зниження світових цін, і недобросовісною практикою російських торговельних компаній, які намагалися витіснити Україну з її усталених ринків, зокрема в Азії та Африці.

Як Путін змінював російське суспільство

The Washington Post підготувало серію матеріалів під загальною назвою "Перезавантаження Росії" — про те, як Володимир Путін змінював російське суспільство, прийшовши до влади у 2000-х. Проєкт WP вийшов до так званої інавгурації Путіна 7 травня, що забезпечує російському лідеру ще шість років на чолі РФ. Українське МЗС не визнало вибори легітимними, а Путіна — законним президентом Росії.

Журналісти зробили репортажі у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у центральній і західній частинах країни. Опитали росіян-емігрантів. Ось які висновки команди Washington Post:

  • Лідер Росії під прикриттям боротьби за православні цінності заборонив ЛГБТК+, контролює ЗМІ та нав’язує лінії поведінки митцям і культурним установам.
  • Росія мілітаризує суспільство. В школах запровадили військову підготовку, діти виготовляють амуніцію та одяг для солдатів, а Telegram-канали розповідають жінкам, як бути хорошими солдатськими дружинами.
  • РФ віддає шану Йосипу Сталіну та відбілює радянські злочини. Щонайменше 95 із теперішніх 110 памʼятників Сталіну в сучасній Росії постали за правління Путіна. Він вважає Сталіна взірцем.
  • Путін обмежує свободу слова. Протести переслідуються, критика війни заборонена, ліберальні неурядові організації та незалежні ЗМІ, письменники, активісти називаються іноагентами. Сотні політичних активістів ув'язнені. Десятки тисяч росіян втекли з країни.

Росія блокує санкції проти КНДР, бо їй потрібна зброя

Південнокорейське медіа Yonhap News опублікувало матеріал від редакції Korea Times, де звертає увагу, що 30 квітня закінчився термін дії мандата Групи експертів ООН щодо Північної Кореї. Тож міжнародна спільнота залишилася без механізму моніторингу того, чи ухиляється Північна Корея від санкцій. Росія наклала вето на продовження мандата, бо їй потрібна північнокорейська зброя. Щобільше, РФ і сама порушує санкції:

  • надає КНДР доступ до міжнародної фінансової системи;
  • передає військові технології;
  • використовує північнокорейську робочу силу;
  • імовірно, передає нафту, що перевищує обмеження ООН.

Видання пояснює, що мотивація росіян припинити роботу моніторингу з’явилася ще до повномасштабного вторгнення. Колишній член моніторингової комісії Ерік Пентон-Воак каже, ні Росія, ні Китай з 2019 року не зацікавлені в санкціях проти Північної Кореї.

Це свідчить про стратегічний зсув Китаю та Росії після провалу саміту у в'єтнамському Ханої та зриву переговорів у Стокгольмі між США та Північною Кореєю в 2019 році. Погіршення відносин між Китаєм та Штатами, ймовірно, також зіграло роль. Рішення Росії та Китаю не застосовувати санкції проти КНДР послабили режим санкцій. США, як пише Korea Times, мають бути готовими зробити те, чого не робили в минулому, — накласти значні санкції на Китай у сферах, які пов’язані з Північною Кореєю.

Розробка нової системи моніторингу та забезпечення виконання санкцій ООН щодо Північної Кореї залишається критично важливою для уповільнення розробки її зброї. Бо, наприклад, північнокорейські балістичні ракети, знайдені в Україні після російських обстрілів, містили частини, вироблені на Заході.

Пес Патрон в інформаційній війні

Австралійське видання The Sydney Morning Herald описало популярність українського службового пса-рятувальника з Чернігова, джек-рассел-тер’єра із кличкою Патрон. Про нього складають пісні, які наспівають діти в укриттях, зняли мультсеріал, "Укрпошта" випустила марку на його честь, із його зображенням продається різноманітний мерч.

В травні 2022 року президент Володимир Зеленський відзначив пса та його господаря Михайла Ільєва державними нагородами. Патрон зустрічався з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, прем’єром Канади Джастіном Трюдо та послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом.

Як відомо, собаці 5 років. ДСНСник Ільєв придбав його синові на подарунок і планував возити на виставки, але війна змінила плани. Кінологи навчили Патрона розпізнавати вибухові речовини, і пес уже виявив як мінімум 300 одиниць вибухівки.

Популярність пса Патрона використовує і Росія — створює про нього фейки, зокрема про те, що його “канонізувала” українська церква.

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