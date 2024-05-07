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Досліджено уламки приблизно 21 ракети КНДР, якими Росія атакувала Україну — Офіс генпрокурора
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Досліджено уламки приблизно 21 ракети КНДР, якими Росія атакувала Україну — Офіс генпрокурора

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Ракети, зброя
Уламки ракети, якою поцілили російські війська по Харкову 2 січня, 6 січня 2024 року. Вʼячеслав Мавричев/Суспільне Харків

В Офісі генпрокурора поінформували, що дослідили уламки 21 із приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну у період з кінця грудня по кінець лютого цього року.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на офіційну відповідь Офісу генпрокурора.

"Близько половини ракет КНДР втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були вилучені", — додали в ОГПУ.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

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