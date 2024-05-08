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Обстріляли енергетику | Чи будуть відключення. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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Обстріляли енергетику | Чи будуть відключення. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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Через нічні обстріли України 8 травня можливі відключення електроенергії в усіх регіонах: чи будуть графіки відключень. Коломойському оголосили підозру у замовленні вбивства. Ситуація між Ізраїлем та Газою: яке це має відношення до Євробачення. Про ці новини розповідаємо у дайджесті "Несеться".

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У Повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Попередні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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