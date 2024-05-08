Атака РФ: "Укренерго" обмежує енергопостачання промисловості та бізнесу

Диспетчерський центр "Укренерго" обмежив енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00 дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти.

Про це повідомила в етері Суспільне Студія речниця "Укренерго" Марія Цатурян.

За її словами, пріоритетними цілями росіян сьогодні були українські електростанції та підстанції "Укренерго", об'єкти енергетичної мережевої інфраструктури.

Речниця зазначила, що обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами і буде доведений до обленерго, які будуть впроваджувати відключення.

"Якщо споживання і після цього продовжить зростати, ДЦ віддаватиме команду на аварійні відключення побутових споживачів по всій Україні", — сказала Цатурян.

За її словами, станом на зараз працюють всі українські електростанції, які можуть працювати і не зазнали ушкоджень. Крім того, зараз сезонно зростає виробництво електроенергії на сонячних електростанціях.

"Сьогоднішній день ми проходили і покривали завдяки роботі на максимумі сонячних ЕС, але у вечірні години сонце сідає, а споживання електрики зростає, для покриття дефіциту будуть використані всі види врегулювання, а це не тільки робота українських електростанцій, а й імпорт європейської електроенергії. Але ми вже бачимо, що цього буде недостатньо і ми будемо змушені вдатися до обмежень для промисловості та бізнесу", — зазначила речниця "Укренерго".

В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 по 23:00.

Побутових споживачів просять не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнес та промисловість закликають зменшити освітлення торговельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучити імпорт "для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми".

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У Повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Попередні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.