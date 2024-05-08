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Харченко: варто готуватися до обмежень електрики
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Харченко: варто готуватися до обмежень електрики

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Олександр Харченко
Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Медіацентр

Українцям варто готуватися до обмежень електрики влітку, особливо у липні і серпні. Ймовірно, йтиметься про обмеження у ранкові і вечірні пікові години.

Таку думку висловив під час телемарафону директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"До обмежень слід готуватися. Липень і серпень ми не зможемо пройти без обмежень споживачів. Але одночасно це не буде Армагедон, це не буде на кшталт відсутності електрики протягом тривалого часу. Мова йде про те, що в ранкові і вечірні пікові години певна частина споживачів буде обмежуватися, обмеження триватимуть півтори-дві години", — підкреслив експерт.

Він підкреслив, що бізнес вже обмежується в електриці практично щодня. Тому подальше обмеження вже зачепить побутових споживачів.

Щодо тарифу на електроенергію, дія якого завершується 31 травня, то на думку Олександра Харченка, сенсу підвищувати тариф саме зараз немає.

"Ринок електроенергії потребує змін, але це не просто зміна ціни електрики для населення, це має бути більша реформа, значно більш масштабна зміна, ніж просто підвищення чи на 60 копійок, чи на 1 грн. Я сподіваюся, що уряд займе виважену позицію, не буде рубати хвоста ящірці шматками, а приготує нормальну системну реформу, яку можна буде і людям пояснити, чому саме так, коли в нас розбита електроенергетика і нам треба її відновлювати, і не доведеться змінювати правила гри раз на 2-3 місяці, щоразу заплутуючи людей і не даючи ясності, а що ж буде далі", — сказав Харченко.

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