6 травня — 803 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У ніч на 6 травня Росія атакувала енергооб'єкти на Сумщині: у Сумах та Харкові частково зникло світло.
- 5 травня РФ завдала авіаударів по Харкову: 15 людей поранені.
- Rheinmetall цьогоріч поставить в Україну "сотні тисяч снарядів", зокрема й дальністю 100 км.
- Папу Римського запросили на Глобальний саміт миру, що відбудеться 15-16 червня.
У Сумах розгортають "пункти незламності"
У Сумах після російської дронової атаки об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення, у місті розгортають "пункти незламості", повідомив начальник Сумської МВА Олесій Дрозденко. Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.
У Сумах було чутно ще один вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
РФ вдарила по об'єктах енергетики на Сумщині — ОВА
Російські війська вдарили по енергообʼєктах Сумщини, повідомили в Сумській ОВА. На місцях працюють необхідні служби, ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюють.
У частині районів Харкова після опівночі зникло світло, повідомляють наші кореспонденти.
У Сумах, а також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці на Сумщині частково зникло світло, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.
У Сумах було чутно звуки вибуху, у частині міста зникло світло, повідомляють наші кореспонденти.