НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ атакувала енергооб'єкти Сумщини, у Харкові 15 поранених після російських авіаударів. 803 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дня

РФ атакувала енергооб'єкти Сумщини, у Харкові 15 поранених після російських авіаударів. 803 день війни. Онлайн

Оновлюється
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Удар по Харкову 5 травня
Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова на Великдень, 5 травня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

6 травня — 803 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

У Сумах розгортають "пункти незламності"

У Сумах після російської дронової атаки об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення, у місті розгортають "пункти незламості", повідомив начальник Сумської МВА Олесій Дрозденко. Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі.

У Сумах було чутно ще один вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

РФ вдарила по об'єктах енергетики на Сумщині — ОВА

Російські війська вдарили по енергообʼєктах Сумщини, повідомили в Сумській ОВА. На місцях працюють необхідні служби, ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюють.

У частині районів Харкова після опівночі зникло світло, повідомляють наші кореспонденти.

У Сумах, а також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці на Сумщині частково зникло світло, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.

У Сумах було чутно звуки вибуху, у частині міста зникло світло, повідомляють наші кореспонденти.

Топ дня
Вибухи в Сумах: РФ атакувала енергетичні об'єкти регіону
Вибухи в Сумах: РФ атакувала енергетичні об'єкти регіону
Українські військові біля Бахмута
На фронті протягом доби відбулося 103 бойових зіткнення — Генштаб
Київ, Хрещатику, релігійна акція на Хрещатику 4 травня на Великдень
Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
РФ на Великдень завдала авіаударів по Харкову, є поранені: що відомо
РФ на Великдень завдала авіаударів по Харкову, є поранені: що відомо
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Міністр оборони Фінляндії, завод тротилу для НАТО
Фінляндія хоче збудувати завод із виробництва тротилу, якого бракує НАТО
Папа Римський Франциск, саміт миру 15-16 червня, Швейцарія
Швейцарія запросила Папу Римського на Глобальний саміт миру — президентка
Харків, Терехов, обстріл 5 травня на Великдень
«Думала що хоча б цього дня буде спокій» – очевидці про наслідки удару по Харкову. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Армін Паппергер гендиректор Rheinmetall, далекобійні артснаряди на 100 км Україні
Rheinmetall цьогоріч поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км
На початок