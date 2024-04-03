Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів.

"100 мільярдів євро на 5 років виглядають досить великими, але це невеликі зусилля, які ми повинні докласти, щоб Україна виграла. Інакше ціна буде набагато вищою, запевняю вас", — сказав один з дипломатів.

Він додав, що в Альянсі ще не придумали, як мобілізувати ці 100 мільярдів за 5 років.

"Ми могли б прийти до рішення, яке також включало б двосторонні внески в Україну, які тоді були б прийнятними для кожного", — сказав співрозмовник видання.

Інший високопоставлений європейський дипломат заявив, що підтримка України з боку Альянсу становить частку ресурсів, необхідних для стримування та оборони північноатлантичного регіону, але "успішний захист України значною мірою впливає на загальну вартість оборони НАТО".

Співрозмовник видання наголосив, що серйозна довгострокова підтримка України вимагає передбачуваного, справедливого та надійного розподілу ресурсів.

"Країни НАТО розділили тягар війни в Афганістані протягом майже 20 років, і наші економіки здатні генерувати відповідні ресурси. Будемо сподіватися, що ми знайдемо достатньо політичної волі та сміливості, щоб зробити це на шляху до Вашингтонського саміту", — сказав дипломат.

Відповідаючи на питання журналістів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Варшава підтримує зусилля генсека щодо створення фонду НАТО в розмірі 100 мільярдів євро для України.

3 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення.