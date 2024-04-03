НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генсек НАТО пропонує створити фонд для допомоги України на €100 млрд — The Guardian
НАТОУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПОЛЬЩАЗброяСвітПолітика

Генсек НАТО пропонує створити фонд для допомоги України на €100 млрд — The Guardian

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. AP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів.

"100 мільярдів євро на 5 років виглядають досить великими, але це невеликі зусилля, які ми повинні докласти, щоб Україна виграла. Інакше ціна буде набагато вищою, запевняю вас", — сказав один з дипломатів.

Він додав, що в Альянсі ще не придумали, як мобілізувати ці 100 мільярдів за 5 років.

"Ми могли б прийти до рішення, яке також включало б двосторонні внески в Україну, які тоді були б прийнятними для кожного", — сказав співрозмовник видання.

Інший високопоставлений європейський дипломат заявив, що підтримка України з боку Альянсу становить частку ресурсів, необхідних для стримування та оборони північноатлантичного регіону, але "успішний захист України значною мірою впливає на загальну вартість оборони НАТО".

Співрозмовник видання наголосив, що серйозна довгострокова підтримка України вимагає передбачуваного, справедливого та надійного розподілу ресурсів.

"Країни НАТО розділили тягар війни в Афганістані протягом майже 20 років, і наші економіки здатні генерувати відповідні ресурси. Будемо сподіватися, що ми знайдемо достатньо політичної волі та сміливості, щоб зробити це на шляху до Вашингтонського саміту", — сказав дипломат.

Відповідаючи на питання журналістів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Варшава підтримує зусилля генсека щодо створення фонду НАТО в розмірі 100 мільярдів євро для України.

3 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Польща
Дуда закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП
Лумініца Одобеску
Румунія закликає до "амбітних дій" щодо членства України в НАТО на саміті у США
Боррель у Брюсселі закликав збільшити підтримку України
"Зробити більше і швидше": Боррель у Брюсселі закликав збільшити підтримку України
Дмитро Кулеба
Кулеба — про засідання Ради Україна-НАТО: "Мій основний меседж сьогодні — Patriot"
На початок