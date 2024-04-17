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Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня
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Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня

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Мобілізація, ЗСУ
Новобранці святкують закінчення навчання на військовій базі неподалік від Києва, 25 вересня 2023 р. AP/Efrem Lukatsky

Після підписання президентом закон про мобілізацію опублікували в офіційному виданні "Голос України". Документ набуде чинності 18 травня.

Про це повідомляє "Голос України".

"Цей закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування", – йдеться у повідомленні. Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня.

Основні положення:

  • Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби.
  • Визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, — мають пройти повторний медогляд.
  • Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військовий вишкіл на пʼять місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року.
  • Військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці.
  • Військовозобовʼязаним обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежать право керувати авто.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський

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