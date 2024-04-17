Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня

Після підписання президентом закон про мобілізацію опублікували в офіційному виданні "Голос України". Документ набуде чинності 18 травня.
Про це повідомляє "Голос України".
"Цей закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування", – йдеться у повідомленні. Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня.
Основні положення:
- Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби.
- Визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, — мають пройти повторний медогляд.
- Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військовий вишкіл на пʼять місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року.
- Військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці.
- Військовозобовʼязаним обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежать право керувати авто.
11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.
16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський