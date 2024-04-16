Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському

Закон про мобілізацію підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, тепер його відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Повідомляється, що закон передали на підпис президенту 16 квітня. Напередодні, 15 квітня, стало відомо, що документ підписав голова Ради Стефанчук.
11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.
Основні положення:
- Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби.
- Визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, — мають пройти повторний медогляд.
- Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на пʼять місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року.
- Військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці.
- Військовозобовʼязаним обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежать право керувати авто.
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