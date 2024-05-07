На інавгурації президента Росії Володимира Путіна 7 травня будуть представники 6 країн-членів Європейського Союзу. Бельгія збиралася, але зрештою відмовилася від відвідин.

Перелік учасників від ЄС отримало "Радіо Свобода".

За даними джерела РС, на церемонію до Путіна прийдуть делегати від Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Як розповіли джерела "Радіо Свободи" у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Проте вранці 7 травня стало відомо, що країна не братиме участь у церемонії.

Раніше джерело французької дипломатії повідомило Суспільному, що присутність Франції на інавгурації Путіна "не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві".

Кого не буде на "інавгурації" Путіна 7 травня

Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть церемонію інавгурації Путіна в Кремлі на новий шестирічний термін президентства.

Як повідомила німецька громадська телекомпанія ZDF, речниця Федерального міністерства закордонних справ у Берліні заявила 6 травня, що Німеччина не братиме участі в інавгурації Путіна.

Відомо також, що дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що їхні представники не прийдуть на церемонію, заявляли й глави МЗС Латвії Байба Браже та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Не приїде й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна. Він додав, що Сполучені Штати визнають Володимира Путіна президентом Росії, попри те, що вибори не були вільними та чесними.

Велика Британія та Канада заявили, що від їхніх країн на заході нікого не буде.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.