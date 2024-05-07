На "інавгурації" російського лідера Володимира Путіна буде посол Франції. Участь дипломата не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його.

Про це Суспільному повідомило джерело французької дипломатії.

"Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке.

Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві", — додало джерело в коментарі кореспондентці Суспільного.

Раніше джерела з європейської та французької дипломатії повідомили агентству Reuters, що на "інавгурації" в Росії Володимира Путіна 7 травня буде представник Франції.

Чинний посол країни в РФ — П'єр Леві.

Кого не буде на "інавгурації" Путіна 7 травня

Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть церемонію інавгурації Путіна в Кремлі на новий шестирічний термін президентства.

Як повідомила німецька громадська телекомпанія ZDF, речниця Федерального міністерства закордонних справ у Берліні заявила 6 травня, що Німеччина не братиме участі в інавгурації Путіна.

Відомо також, що дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що їхні представники не прийдуть на церемонію, заявляли й глави МЗС Латвії Байба Браже та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Не приїде й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна.

Велика Британія та Канада заявили, що від їхніх країн на заході нікого не буде.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.